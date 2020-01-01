 Орехи, сухофрукты, цукаты - купить в Санкт-Петербурге(СПб) | Кедр

Пахлава с грецким орехом "Треугольник", 700г
Хит
Макадамия неочищенная средняя(3А), кг
Индийская халва Soan Papdi (250 гр)
Хит
Курага Джамбо премиум
Курага Хурмаи(Таджикистан)
Кедровый орех
Фундук сырой, кг
Хит
Миндаль сырой
Хит
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Хиты продаж

Пахлава с грецким орехом "Треугольник", 700г
Хит
Мед горное разнотравье, 550г
Хит
Индийская халва Soan Papdi (250 гр)
Хит
Щербет восточный
Хит
Персики сушеные (Армянские)
Хит
Чернослив Ларч премиум б/к
Хит
Финики Королевские
Хит
Изюм Голден(Золотой)
Хит
Курага натуральная
Хит
Орех Чили в скорлупе(34-36), кг
Хит
Фундук сырой, кг
Хит
Фисташки жареные соленые
Хит
Миндаль сырой
Хит
Грецкий орех Экстра
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Орехи, сухофрукты, цукаты - купить в Санкт-Петербурге(СПб) | Кедр

Сладости могут быть не только вкусными, но и полезными, если это орехи или сухофрукты.
Орехи – это самый популярный перекус, ведь в них содержится целый комплекс необходимых организму витаминов и минералов, разные полезные масла. Они защищают иммунную систему и предотвращают старение организма.
Блюда с добавлением орехов, сухофруктов и цукатов обретают новый вкус, и еда становится более изысканной.
К тому же, орехи и сухофрукты отлично утоляют голод, прибавляют энергии и сил, именно поэтому они входят в большинство диет и как перекус на правильном питании.

Наш интернет-магазин орехов и сухофруктов предлагает вам купить в розницу, мелким или крупным оптом.

Интернет-магазин Кедр

Мы работаем с 2010 года и за это время мы:​
Расширили ассортимент продукции.2. Завоевали доверие клиентов.
Благодаря обороту продукции, мы имеем возможность значительно снизить цены.
Работаем только с лучшими, проверенными поставщиками.
Вся продукция, которая представлена у нас на сайте, имеет сертификаты качества.

Оптовые закупки орехов и сухофруктов

Купить орехи в СПб оптом выгодно магазинам, офисам, ресторанам, кафе и частным лицам. Мы уверяем вас, что полученная продукция будет отличного качества и с прекрасными вкусовыми показателями.
Кстати, у нас вы можете купить также: мед, пахлаву, щербет и другие восточные сладости.
На сайте три цены: розница, мелкий и крупный опт. Розница начинается от 100гр, мелкий опт от 500гр. и крупный опт от 3кг.
Продукция перед тем, как отправиться к покупателю, проходит строгий контроль качества и упаковывается в герметичные пакеты. Они помогают сохранить внешний вид и свойства орехов и сухофруктов. Нам важно заботиться о наших покупателях.

Сухофрукты купить в СПб

Обратившись к нам в интернет-магазин Кедр, вы получаете прекрасную возможность купить не только орехи, но и сухофрукты по лучшим ценам.
Почему у нас такая ценовая политика?

Выгодные связи с надежными, проверенными поставщиками, которые своевременно выполняют поставки, имеют все сертификаты качества и всегда идут нам на встречу.
 Большие объемы поставок сухофруктов, орехов и цукатов, что дает нам возможность получать большие скидки.

Цена на продукцию снижается исключительно за счет внутренней политики магазина, и это никак не влияет на качество реализуемой нами продукции.
Мы осуществляем бесплатную доставку по Москве и Санкт-Петербургу. В этих городах более 150 пуктов выдачи.
Нашим постоянным клиентам со второго заказа накапливаются скидки в виде %. Также, мы дарим подарки при покупке от 3000 рублей, 5000 рублей и 7000 рублей.
Чтобы купить у нас орехи, сухофрукты или цукаты, звоните по номерам, которые указаны на сайте или просто добавьте товары себе в корзину. Если у вас есть дополнительные вопросы, вы всегда можете написать нам в онлайн-чат и наши опытные консультанты помогут вам. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы и помочь с оформлением заказа.

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Новости

03 31

Режим работы с 28.03.2020 по 05.04.2020

Уважаемые покупатели! С 20.03.2020 по 05.04.2020 года не работают все пункты выдачи по Москве, Санкт-Петербургу и других регионов. Также закрыть наш розничный магазин по адресу Невский проспект 51. Во время карантина работает только курьерская доставка. По всем вопросам обращайтесь по номеру +7 904 600 0029.

12 29

Режим работы магазина в Новогодние праздники 2020

Друзья, команда Кедр поздравляет Вас с Наступающими праздниками! Пусть Новый год станет самым успешным, счастливым и благополучным. График работы магазина на Невском 51: 31 декабря работает до 15 часов. С 01 до 03 декабря выходные дни. С 04 числа магазин работает в штатном режиме с 10 до 21 часов. С 01 до 03 нет КУРЬЕРСКИХ ДОСТАВОК! С 31.12.2019 по 08.01.2020 включительно праздничные дни. Все заказы оформленные с 30.12.2019 по 08.01.2020 в пунтке выдачи будут 09.01.2020.

07 09

Деньги на телефон за отзыв

05 09

Поздравляем с Днем Великой Победы 9 мая!

04 27

График работы магазина на Невском в Пасхальные дни!